Una bimba di 4 anni investita e uccisa nel napoletano

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Una bambina di appena quattroè morta nel pomeriggioda un'auto. È successo a Casalnuovo, in provincia id Napoli, intorno alle 16,15. La piccola si trovava in via Emilio Boccafusca, una strada centrale, dove c'è anche un parco pubblico. Laè morta all'istante. L'investitore si è fermato a prestare soccorso ma è stato tutto inutile. Sul posto i carabinieri che stanno ascoltando alcune persone presenti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, nel quale sarebbe coinvolta più di una vettura. I responsabili sarebbero stati già individuati e la loro posizione è al vaglio degli investigatori. L'auto che ha investito laè stata sequestrata e la persona alla guida, come da protocollo, dovrà essere sottoposta a tutti gli accertamenti psico fisici di rito.

Lo scorso febbraio un incidente simile, sempre nel capoluogo lombardo: a perdere la vita, anche in quella occasione,donna di 38 anni. Il sindaco Sala: 'Dobbiamo riflettere, possiamo ...bambina di 4 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Casalnuovo in provincia di Napoli. Sul ... In un primo momento era stato ipotizzato, erroneamente, che lafosse stata investita da un'...Sarebbe stata un'auto presente sul posto, e non un'auto fuggita senza prestare soccorso, quella che ha investito e uccisodi 4 anni oggi pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. È quanto emerge dai primissimi accertamenti effettuati dai Carabinieri della tenenza di Casalnuovo in via Emilio Buccafusca, ...

A diffondere la voce dell'auto pirata erano stati diversi testimoni che così avevano riferito ai Carabinieri. Gli stessi militari dell'Arma però hanno ipotizzato che non ci sia stato nessun pirata del ...