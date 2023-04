Un segno di speranza | la porta di un bagno con scritto Signori

(Di sabato 22 aprile 2023) Perfino ladi unpuò dare. “Questa foto è meravigliosa, mi dà” ha detto l’amica Donatella quando ha visto la mia foto delladeldel De Russie. Unasu cui c’è”. Tutto qui. Anni fa non sarebbe stata significativa ma oggi dà conforto vedere una scritta in italiano, e senza traduzioni, sulladeldi un grande albergo cosmopolita fin dal nome. Anni fa non sarebbe stata rimarchevole ma oggi dà un brivido di piacere l’affermazione, a lettere in rilievo, che i sessi sono due: quello dei, il mio, e quello delle Signore. Allora mi sono ricordato di Chesterton, della sua profezia sulla realtà aggredita ...

...anche neldi Aurora Buzi. Quest'ultima è stata vittima di un brutto infortunio alla spalla che l'ha costretta all'uscita in barella e ad accertamenti medici per la botta subita, con la...Il ricordo di papa Francesco delle suore uccise ad Aden 'di grande affetto e vicinanza'. Il loro martirio fonte di 'riconciliazione' per il futuro. la presenza delle religiose di Madre Teresa ...La Corte dell'accoglienza, che simboleggia la solidarietà ma anche la grandeche questa ... Nella Corte del silenzio, luogo della spiritualità, ci sarà una casa di riposo, anche indi ...

Fine Ramadan: mons. Seccia (Lecce) alla comunità islamica ... Servizio Informazione Religiosa

Anni fa non sarebbe stata rimarchevole ma oggi dà un brivido di piacere l’affermazione, a lettere in rilievo, che i sessi sono due: quello dei Signori e quello delle Signore ...Alle 20.45 in campo Verona-Bologna per l'anticipo della 31/ma giornata di Serie A LE PROBABILI FORMAZIONI Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 29 Dawidowicz, 6 Hien, 23 Magnani, 5 Faraoni, 61 Tameze, 28 Abil ...