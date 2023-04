(Di sabato 22 aprile 2023) Nel chiuso dello spogliatoio, a volte anche con i suoi calciatori, è uso utilizzare toni non proprio da monsignor Della Casa. Non si tira indietro nemmeno con il pubblico viola

... alla faccia di tutti quelli che osannano Pioli come, e ha ragione del Napoli che attacca ... Nonostante la vittoria di corto, la semifinale per ora sorride a un derby tutto milanese. ...Morale Tre vittorie per uno a zero, di cortodirebbe Massimiliano Allegri, correndo pochi ... Ildice: almeno ridatemi il gioco, già che retrocedo. Il risultatista gli risponde: ...... alla faccia di tutti quelli che osannano Pioli come, e ha ragione del Napoli che attacca ... Nonostante la vittoria di corto, la semifinale per ora sorride a un derby tutto milanese. ...

Vincenzo Italiano, un "giochista" a muso duro che ti mette ko ilGiornale.it

L'andata dei quarti di finale di Champions finisce 1-0 per i rossoneri ma i partenopei hanno dimostrato compattezza. Qualificazione aperta Il calcio è questa cosa qui. Esser belli non vuol dire essere ...