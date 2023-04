“Un fascista alla guida del Senato | è ora di dirlo senza ipocrisie” Parla il rettore dell’Università per stranieri | Montanari | “La seconda carica dello Stato estranea alla Costituzione”

(Di sabato 22 aprile 2023) Professor, ieri è arrivata la nuova sparata di La Russa sull’antifascismo che non esiste nella… “Su La Russa la cosa inquietante non è il dibattito filologico ma che il presidente delnon perda occasione dire dparte dei fascisti. Nonostante il suo ruolo La Russa ha un’altra fedeltà, altre radici, altre storie rispettonostra. Non è nel suo contesto, non è quella la sua tradizione: abbiamo comeun. Nel merito, la disposizione finale (non transitoria) che vieta la ridel partitosvela una chiusura ...

La famiglia Primo de Rivera, che aveva già chiesto l'esumazione dei resti del congiuntofine del 2022 a seguito dell'approvazione della Legge sulla Memoria, ha giustificato la propria richiesta ...... il programma televisivo pre - serale di Rete4 che vede Barbara Palombelliconduzione, in compagnia di Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero: 'Non esiste più il pericolo, i ...... che vieta 'la ricostruzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito'. Quanto perché ... Negarle è un errore e una offesamemoria di chi ha combattuto per liberare il nostro Paese'. ...

“Un fascista alla guida del Senato" parla Montanari LA NOTIZIA

Come al termine di altre dittature moderne - come quelle sudamericane - il clima liberatorio e l'urgenza di chiudere con il clima opprimente durato anni o decenni a cui non era estranea una parte dell ...Una sospensione delle divisioni sul passato gioverebbe innanzitutto alla destra di governo. Due terzi degli italiani, e perfino più della metà degli elettori di Fratelli d’Italia, dichiarano nei sonda ...