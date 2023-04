Un cuore artificiale sul carrello per un bimbo di 6 anni | così può lasciare l' ospedale

Bimbo di 6 anni con ilnel carrello. Filippo (il nome è di fantasia) finalmente può lasciare il reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna dopo 120 giorni. 'L'ospedale [è ...BOLOGNA - Lo scorso 25 dicembre era stato necessario attaccarlo a un, nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Sant'Orsolaa. Ora, dopo 120 giorni, è uscito dal reparto grazie ad unpiù leggero, adottato per la prima volta in ...commenta Il 25 dicembre, nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna , era stato necessario attaccarlo a un. Ora, dopo 120 giorni, è uscito dal reparto grazie a unpiù leggero, adottato per la prima volta in Italia. Il protagonista della vicenda è un bambino di 6 anni, ...

lo scorso 25 dicembre era stato necessario attaccarlo a un cuore artificiale, nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Ora, dopo 120 giorni, è uscito dal repa ...Solo due giorni fa ha ricevuto la "drivin gunit Excor", apparecchiatura adottata, per la prima volta in Italia, dall'IRCCS Policlinico di Sant’Orsola in sostituzione di quelle attualmente in uso ...