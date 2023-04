Un allarme di 10 secondi su tutti i cellulari | il test del Regno Unito per prepararsi ai disastri nazionali

(Di sabato 22 aprile 2023) Domenica alle 15, ora locale, idei cittadini residenti nelsi attiveranno all’unisono, trasmettendo per dieciuna sirena della polizia e una vibrazione. Si tratta di un’esercitazione voluta dal governo perare il nuovo sistema diin caso di emergenza, come spiegherà anche il messaggio che comparirà sullo schermo: “Questo è undi allerta nazionale per le situazioni di emergenza. Un servizio del governo britannico che in futuro vi avvertirà se c’è un pericolo mortale”. E, ancora, “in una reale emergenza, seguite le istruzioni di questoper mettervi al sicuro”, si legge ancora nelle anticipazioni suo del messaggio, che invita a visitare il sito del governo per maggiori ...

... il cui volume non potrà essere abbassato, per un massimo di 10. Il cittadino, che non volesse sentire il proprio cellulare squillare, non ha scelta: l'suonerà in ogni caso, anche ...LONDRA - Alle tre di domenica pomeriggio, tutti i telefonini del Regno Unito trasmetteranno contemporaneamente un segnale di: per diecirisuonerà una sirena della polizia e il cellulare vibrerà, anche se è spento. Sullo schermo comparirà un messaggio che dice: "Questo è un test di allerta nazionale per le ...

Domani sulla maggior parte degli smartphone dei cittadini britannici suonerà un allarme d'emergenza. Si tratta di un test promosso dal governo, che intende preparare i cittadini alla ricezione sul pro ...