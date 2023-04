Ultim’ora Napoli da Castel Volturno | comunicato su Simeone e Rrahmani

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilprepara la sfida importantissima in campo della Juventus, incrocio da sempre atteso in casa partenopea. In queste ore, la squadra si è ritrovata agli ordini del tecnico Luciano Spalletti per svolgere l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per Torino, che avverrà proprio in questi istanti. E, come di consueto, il club azzurro ha rilasciato un, nel quale viene fatta chiarezza sugli infortunati in vista della trasferta contro la Juve di Max Allegri. Empoli FC v SSC– Serie A Luciano Spalletti of SSCgestures during the Serie A match between Empoli FC and SSCat Stadio Carlolani on February 25, 2023 in Empoli FI, Italy Empoli Florence Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax ...