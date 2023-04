Ultim’ora Lukaku | l’Inter esulta | la decisione è storica

(Di sabato 22 aprile 2023): ecco che cosa è stato deciso nei confronti del belga., la. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le polemiche sulla suanza e la relativa squalifica, Romelutorna ad essere disponibile per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il belga era stato squalificato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Zanetti Inter (3 - 5 - 2): Onana, D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries; Barella, Calhanoglu, Brozovic, Gosens;, Correa. All. InzaghiLa Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica di un turno comminata a Romelu, in seguito all'espulsione contro la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. A differenza di quanto fatto con la Curva Sud della Juventus, riaperta a seguito dell'accoglimento ...Novità dell'in avanti, dove Lautaro Martinez, non al massimo, parte dalla panchina. Torna titolare quindi il Tucu Correa a far coppia con uncaricato a pallettoni dai gol col suo ...