Ultime Notizie – Turista italiano morto a Petra in Giordania

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Tragedia a. Undopo una caduta da un’altezza di 25 metri a. Lo riportano i media locali, precisando che ilera stato ricoverato ieri al Queen Rania Al-Abdullah Hospital, dopo la caduta. La Farnesina conferma il decesso. L’ambasciata italiana ad Amman segue il caso ed è in contatto con la famiglia della vittima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione