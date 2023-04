Ultime Notizie – talpa Pentagono pubblicava file segreti da febbraio 2022

(Di sabato 22 aprile 2023) Jack Teixeira, il 21enne aviere della Guardia nazionale del Massachuttes sospettato di essere ladel leak del, avrebbe fatto trapelare documenti riservati e informazioni sensibili mesi prima di quanto si pensasse inizialmente. Lo rivela il New York Times che ha esaminato alcuni post online. Dalle informazioni rilevate, nel, subito dopo l’invasione dell’Ucraina, un profilo utente corrispondente a quello del 21enne Jack Teixeira ha iniziato a pubblicare informazioni di intelligence sullo sforzo bellico russo in una chat su Discord, una piattaforma di social media popolare tra i giocatori. Il gruppo conteneva circa 600 membri. Il caso contro Teixeira, arrestato il 13 aprile, riguarda la fuga di documenti riservati su un altro gruppo Discord di circa 50 membri, chiamato Thug Shaker Central, ...

Lestorie Instagram sono, come sempre, molto scenografiche e lo ritraggono sui campi di ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le22 aprile 2023Tadej Pogacar è ormai senza dubbio il dominatore del ciclismo contemporaneo. Non esiste un terreno dove il corridore sloveno possa considerarsi meno favorito degli altri: il vincitore ...TEMI: carabinieri udine furti foro infisso furti friuli furti infisso friulifriuli ricercati furti friuliRaffica di furti in Friuli dalla banda del foro, ci sono 2 ricercati ...

Guerra Ucraina Russia, news. Stoltenberg: "Dobbiamo discutere l'invio di caccia a Kiev" Sky Tg24

Accanto a loro potrebbero approdare tante giovanissime ovvero Giorgia Frosini, opposto classe 2002 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Bergamo, le schiacciatrici del Club Milano Dominika ...amedeo-preziosi, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: amedeo-preziosi. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.