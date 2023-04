Ultime Notizie – Taiwan | caccia e navi da guerra cinesi nei pressi dell’isola

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Il ministero della Difesa nazionale diha rilevato dodicie quattrodadell’esercito cinese nei. “Uno degli aerei è stato rilevato nel sud-est del perimetro della difesa aerea”, ha confermato il Ministero sul suo account Twitter, annunciando il dispiegamento di aerei da combattimento,della Marina e attivando in risposta sistemi di lancio terrestre per missili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione