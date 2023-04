Ultime Notizie Roma del 22-04-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica un’apertura di giornale sul PNR R set LEGO cose che non esistono sono le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non intervista a Milano Finanza come il ministro Fitto ha già spiegato in diverse ed istituzionali spiega la premier governo e maggioranza stanno lavorando con la Commissione Europea per risolvere alcuni problemi strutturali del Piano ma il PNR R sia chiaro non è un problema e invece una grande opportunità che il governo non si lascerà sfuggire sottolinea ancora meloni nonostante errori e ritardi che ha rieditato per questo siamo al lavoro per rimodulare il piano e risolvere le criticità puntando su quei progetti per i quali finanziamenti possono essere spesi Entro la scadenza del Piano conclude la presidente del ...