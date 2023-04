Ultime Notizie Roma del 22-04-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Pierino completo in Ucraina e un’apertura nelle24 ore 4 martedì che sono riuscita a respingere 53 attacchi dell’esercito Russo la città di Baku terrestre all’epicentro dell’ostilità secondo il punto dello Stato maggiore di chi è per Mosca aperto Nell’ultimo giorno 680 uomini facendo salire a 180 5730 le perdite fra le sue fila dal giorno della tacca l’Ucraina un’esplosione questa mattina la città di Melito Paul occupata dai russi nel Ucraina meridionale torniamo in Italia il prossimo Consiglio dei Ministri si farà il primo maggio è questo il segnale che Giorgia Meloni punta dare dell’attenzione del governo per il mondo del lavoro con il varo di un decreto legge che Con ogni probabilità irrobustire le buste paga dei ...