Ultime Notizie Roma del 22-04-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lunga intervista rilasciata a Milano Finanza ha toccato molti temi di attualità legati all’economia le prossime mosse del governo abbiamo presentato un documento di Economia e Finanza serio le previsioni della crescita del sono rivista al rialzo con responsabilità l’economia va meglio grazie agli interventi Messi in campo sin dal suo insediamento dal governo in primis la legge di bilancio è il calo del prezzo delle materie prime rallentamento dell’inflazione alla ripresa dei consumi dovuta anche al clima di fiducia che si registrano in Italia Da quando è in carica l’attuale esecutivo ha detto il premier vorremmo poi ritrovarci a fine anno nelle condizioni di annunciare risultati migliori rispetto a quanto ...