Ultime Notizie Roma del 22-04-2023 ore 10 | 10

(Di sabato 22 aprile 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli esperti hanno riferito che l’attuale situazione ad Aprilia sta avendo un impatto significativo sulla capacità di manutenzione della centrale nucleare a causa della riduzione del personale dell’assenza via Fermi E della mancanza di pezzi di ricambio necessari per la manutenzione la contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne il comitato prezzi e rimborso dell’agenzia italiana del farmaco ha provato la decisione di far rientrare nei costi del servizio sanitario nazionale la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d’età con un costo totale per le casse dello stato stimato in 140 milioni di euro l’anno lo anticipa il quotidiano sanità che intervista alla presidente dell’aifa Giovanna scroccaro un tema da tempo la tensione dell’agenzia ha detto ...