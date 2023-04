Ultime Notizie Roma del 22-04-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)dailynews radiogiornale e venerdì 21 aprile Buona giornata da Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso ha provato con procedura di urgenza il disegno di legge annuale per il mercato è la concorrenza 2022 il testo interviene Come si legge nella nota chiusura dei conti per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione di energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’ efficienza della rete di distribuzione del gas si Individua nell’impresa maggiore di Porto del gas del soggetto tenuto la trasmissione di piani decennali di sviluppo della rete e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica nel disegno di legge si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti volendo ...