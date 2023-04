Ultime Notizie – Regioni | ecco quanto spendono per materiale informatico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023)costa alleitaliane il? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dalle(per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati dei capoluoghi di provincia inin questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Questa puntata, dedicata al, sarà pubblicata oggi, sabato 22 aprile. Sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report. (TABELLA 1 – TABELLA 2 – TABELLA 3) Umbria, Calabria e Campania sono le ...