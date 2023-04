Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Regno Unito “eterno nemico”, si “inabisserà per lerusse”. E’ la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alle sanzioni britanniche contro cinque personalità per la condanna al dissidente Vladimir Kara Murza. “Laera, è e sarà il nostro eterno nemico – ha scritto su Telegram – In ogni caso, finché la loro isola arrogante e disgustosamente umida non finirà nell’abisso del mare a causa dell’onda creata dagli ultimi sistemi dirussi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione