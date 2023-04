Ultime Notizie – “Non rinnovo la tessera del partito”

(Di sabato 22 aprile 2023) “Quanto al Terzo polo, meglio concentrarsi sull’ipotesi concreta della federazione, non sulunico. Sento il dovere di lavorarci, sono un’inguaribile ottimista” Con un post sui social, l’ex capogruppo dem Andrea Marcucci ha reso noto di non aver rinnovato laPd per il 2023. “Non rinnoverò ladel Pd per il 2023 – annuncia – ildi Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. Incontrerò la nuova segretaria nei prossimi giorni, per spiegarle i motivi della mia decisione. Il Pd ha comunque una funzione molto importante: competere con i 5 stelle, la possibilità di costruire un’alternativa alla destra passa comunque da un forte ridimensionamento deldi Conte. Quanto al Terzo polo, meglio concentrarsi sull’ipotesi concreta della federazione, non sul ...

... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...L'orso MJ5 non sarà abbattuto, almeno per il momento. L'animale fu protagonista di un aggressione in Val di Rabbi il 5 marzo scorso. A comunicare la svolta il presidente di Leal Gian Marco Prampolini ...Dichiarazione dei redditi al via. Il precompilato sarà disponibile sul sito dell' Agenzia delle Entrate a partire dal pomeriggio di martedì 2 maggio, mentre da giovedì 11 sarà possibile accettare, ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev, 2 sottomarini russi con missili Kalibr nel Mar Nero. La Spagna ... Il Sole 24 ORE

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...L'orso MJ5 non sarà abbattuto, almeno per il momento. L'animale fu protagonista di un aggressione in Val di Rabbi il 5 marzo scorso. A comunicare la svolta il presidente di ...