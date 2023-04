Ultime Notizie – “Io gay? Il privato è affar mio | ci si misuri con le mie opinioni’

(Di sabato 22 aprile 2023) Premette che preferirebbe “che si parlasse di altro, perché ritengo ci siano questioni molto più importanti di quel che avrei fatto o farei nel mio tinello”, poi, con la consueta pacata chiarezza, scandisce: “Le mie opinioni sono pubbliche, e chi non le condivide si può misurare su quelle. Il mioè, appunto,mio“. Così Francesco Borgonovo, giornalista e vicedirettore de ‘La Verità’, risponde all’Adnkronos intervenendo sul caso social che in queste ore lo ha -suo malgrado- coinvolto, scatenando indignazione e centinaia di commenti. La vicenda è nata da un tweet dello scrittore Massimiliano Parente che, su Twitter, ha tirato in ballo, senza apparenti motivi pregressi, Borgonovo. “Voglio raccontarvi una storiella. Si intitola ‘Salvate il soldato Borgonovo’ -ha scritto Parente- Inizia quindici anni fa circa, quando collaboravo con Libero. ...

Inaugurata la panchina europea sul viale comunale di Arpaise , su iniziativa della Gioventù Federalista Europea in tandem con il Comune . La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Vincenzo ...Il corpo ritrovato stamattina sulla costa di Castelsardo , negli scogli davanti alla caletta di Rasciada, è di Davide Calvia . Il sub sassasere di 38 anni era disperso dal 12 aprile: un naufragio ...Secondo leindiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di migliorare lo Stage Manager .

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Espulsione di massa di diplomatici russi da Berlino". LIVE Sky Tg24

AGI - Lorenzo Musetti è stato eliminato in semifinale al torneo di Barcellona dal greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in tre set 6-4, 5-7, 6-3. Il 21enne carrarino, numero 20 del ranking e 9 ...Si apre la stagione del GT World Challenge Europe. A Monza vanno in scena le prime prove che vedono Audi in testa e la Bmw di Valentino Rossi faticare, nonostante una discreta… Leggi ...