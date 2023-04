Ultime Notizie – Gravina grazia Lukaku | squalifica annullata | giocherà Inter-Juve

(Di sabato 22 aprile 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, concede la ‘’ a Romelue cancella lacomminata all’attaccante dell’, che quindi torna a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Milano contro lantus. Il numero 1 della Figc, “ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensionenazionale e nazionale”, concede “in via eccezionale e straordinaria lain relazione alla”.è stato espulso per doppia ammonizione nella gara di andata, terminata 1-1. Il centravanti belga ha ricevuto il primo cartellino giallo per un bruttissimo ...

Tra le pieghe della causa di separazione dal marito, Ilary Blasi non ha messo alcun veto sul fatto che i suoi tre figli possano frequentare la nuova compagna di Francesco Totti. Cristian, Chanel e ...Ancora un'aggressione sui treni in Lombardia, dove una studentessa di 21anni ha subìto atti sessuali da uno sconosciuto incontrato in stazione su un treno in transito a Milano ...Juventus - Napoli: lesulle formazioni Orientato a confermare il 3 - 5 - 2, Allegri dovrà ruotare qualcuno in vista della sfida di Coppa Italia con l'Inter. Potrebbe restare in ...

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Espulsione di massa di diplomatici russi da Berlino". LIVE Sky Tg24

La goleada al Maradona dell'andata (5-1) ancora in mente e gli ultimi risultati non positivi come stimolo per prendere domani punti in casa della Juventus, ...Le smart city stanno trasformando profondamente la nostra vita quotidiana, compresa la sanità urbana. Grazie all'uso delle tecnologie digitali, le città stanno diventando sempre più efficienti, ...