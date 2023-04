Ultime Notizie – gol di Pirlo | Dia e Coulibaly

Leggi su informazioneriservata.eu

La Salernitana batte il Sassuolo per 3-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I campani si impongono con il gol di Pirola(9?), Dia (20?) e(65?). Il successo consente alla Salernitana di salire a 33 punti e di avvicinare la salvezza. Il Sassuolo, ormai senza obiettivi, è fermo a 40.