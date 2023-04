Ultime Notizie – gol di Amione e Verde

(Di sabato 22 aprile 2023) Sampdoria-Spezia termina 1-1, dopo una gara combattuta fino alla fine e che è stata interrotta per sette minuti dopo il lancio di fumogeni in campo dalla curva di casa all’inizio del secondo tempo. Se per i blucerchiati la situazione ormai sembra compromessa, a un passo dalla retrocessione, il derby ligure consente allo Spezia di mantenere un punto di vantaggio sul Verona, terzultimo. La Sampdoria passa in vantaggio al 23?, con un gol di Brunodi testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il secondosi apre con la contestazione dei supporter doriani, con lancio di fumogeni in campo, che costringono l’arbitro a sospendere il match. Alla ripresa del gioco, lo Spezia trova il pareggio con, ancora su colpo di testa. Nonostante le occasioni da una parte e dall’altra, il risultato non cambia, nemmeno al termine dei 9 lunghi minuti di recupero ...

Il ministero degli Esteri della Russia annuncia una risposta 'simmetrica' e osserva che i tedeschi stanno distruggendo l'intero spettro delle relazioni tra i due Paesi. Nella serata l'esercito russo ...Tra le pieghe della causa di separazione dal marito, non ha messo alcun veto sul fatto che i suoi tre figli possano frequentare la nuova compagna di Francesco Totti. Cristian, Chanel e Isabel - nei ...Elisa Rollino Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, tensione Berlino-Mosca sui diplomatici. Attacco su Kharkiv. LIVE Sky Tg24

Ultima giornata per i campionati di prima e seconda categoria, poi in quelle successive ci saranno play off e play out. Sicuramente sarà per molti allenatori l’ultima volta su determinate panchine e d ...Gli Ionici arrivano a questa ultima giornata di campionato nell’ultimo posto valido per l’accesso ai play-off per salire in Serie B, ma ancora in una zona molto rischiosa, perché il match di domenica ...