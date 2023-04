Ultime Notizie – Giletti sentito dai pm antimafia | Mentana rinvia lo Speciale su La7

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Massimoascoltato in Procura a Firenze e Enricoloin programma domenica 23 aprile su La7 sul blocco del programma Non è l’Arena. “Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo. Vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti vanno a finire in un’aula di tribunale”, dicein un video, comunicando che domenica non sarà presente allodi Enricosu La7 sulla vicenda del blocco anticipato della sua trasmissione ‘Non è L’Arena‘.è statonuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze nell’ambito dell’indagine in corso sui presunti mandanti delle stragi mafiose del ...