Ultime Notizie – Giletti non sarà in tv da Mentana | la spiegazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Massimo, dopo la sospensione di Non è l’Arena, domenica 23 aprile non parteciperà allo Speciale che Enricocondurrà su La7. E’ lo stesso conduttore a spiegare il motivo della mancata partecipazione alla trasmissione che si soffermerà sulla sua vicenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione