Ultime Notizie – “Con olio di palma certificato possibile conciliare sostenibilità e sicurezza alimentare”

(Di sabato 22 aprile 2023) In che modo la filiera dell’dipuò influenzare il benessere dell’uomo e del pianeta? Quali sono le politiche e le innovazioni che promuovono la produzione sostenibile dell’di? E in futuro, quali sono le prospettive per la filiera dell’ditenendo conto della sfida digli obiettivi die benessere sociale minimizzando l’impatto ambientale? È stato questo il punto di partenza delle riflessioni del Presidente dell’Unione Italiana per l’disostenibile, Mauro Fontana, durante il panel Innovazione per l’Uomo e il Pianeta, che si è tenuto oggi nell’ambito dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023. Innovazione e ...

Lestorie Instagram sono, come sempre, molto scenografiche e lo ritraggono sui campi di ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le22 aprile 2023Tadej Pogacar è ormai senza dubbio il dominatore del ciclismo contemporaneo. Non esiste un terreno dove il corridore sloveno possa considerarsi meno favorito degli altri: il vincitore ...TEMI: carabinieri udine furti foro infisso furti friuli furti infisso friulifriuli ricercati furti friuliRaffica di furti in Friuli dalla banda del foro, ci sono 2 ricercati ...

Guerra Ucraina Russia, news. Stoltenberg: "Dobbiamo discutere l'invio di caccia a Kiev" Sky Tg24

Non si ferma la corsa alle vacanze, sul litorale viterbese poche le case rimaste sul mercato: dopo i sold out di luglio e agosto inizia a correre anche giugno per il quale, spiega Maurizio ...Il governatore della Campania ha fatto il punto sulla situazione dei Campi Flegrei spiegando che non c'è alcun allarme ma è "bene aggiornare il piano" ...