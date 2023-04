Ultime Notizie – “Aderisco al partito | famiglia di valori che mi ha accolto”

(Di sabato 22 aprile 2023) “Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Oggi c’è unadiche mi può accogliere e che lo ha fatto nonostante io abbia espresso parole dure anche nei confronti di Schifani durante la campagna elettorale. Schifani ha voluto andare oltre e ha voluto tributarmi un gesto di affetto e di stima che ho apprezzato. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate e invece di continuare a fare degli errori ho cambiato”. Così l’ex grillino Giancarlo Cancelleri parlando con i giornalisti al termine della convention di Forza Italia a Palermo che ha ufficializzato il suo ingresso fra gli azzurri. “Non rinnego assolutamente nulla di quello che ho fatto – ha aggiunto – Credo di avere lavorato in questi 10 anni per la Sicilia e per i siciliani, anche quando ero a Roma, non vedo perché dovrei rinnegare quel ...

... il Denik varesino arriva da un momento complicato e nelledue partite è stato 'scavalcato' ... All'interno, curiosità, statistiche e il sondaggio - pronostico (per votare cliccate sui ...Bambino sciolto nell'acido, ai domiciliari il suo carceriere Cataldo Franco per rischio coronavirus. C'è anche Cataldo Franco, 85 anni, condannato ...Un gesto, semplice, ma bellissimo. Che ridà speranza in un momento così buio. 'Abbiamo deciso di devolvere i proventi delle donazioni raccolte in questi anni dalla onlus ...

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Espulsione di massa di diplomatici russi da Berlino". LIVE Sky Tg24

Anzi, si è sempre schierato in prima persona per difendere i diritti degli omosessuali. Ma, nelle sue ultime Instagram stories ha parlato delle coppie eterosessuali. E non è stato poi, così gentile.La stagione si sta per concludere, la Lazio di Maurizio Sarri alle 18.00 scenderà in campo contro il Torino per una delle ultime partite casalinghe della stagione. In vista della partita ...