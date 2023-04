Udinese - Cremonese | il pronostico | per le statistiche è un match da X

si gioca domenica 23 aprile 2023 alle ore 15 presso la Dacia Arena, valida per la 31giornata del campionato di Serie A. I friulani, reduci dalla netta sconfitta subita all'Olimpico ...Domani lasfiderà l'per alimentare ancora quel briciolo di speranza nella salvezza. L'allenatore dei grigiorossi, Davide Ballardini , chiede solo una cosa alla squadra: "Per me è importante ...Così il tecnico dellaDavide Ballardini analizza il prossimo impegno contro l'. I grigiorossi cercano il secondo successo consecutivo per la prima volta: "Stiamo bene, dobbiamo ...

Vigilia della 31a giornata per la Cremonese, che domani, domenica 23 aprile, sarà impegnata nella trasferta di Udine. A presentare la sfida l’allenatore grigiorosso Davide Ballardini che parte dalle u ...Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Le sue parole raccolte da TMW. TSADJOUT – “”Per me lui deve essere più bravo ad a ...