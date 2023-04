Ucraina | Mosca | ' corsa armamenti missilistici | difficile prevedere conseguenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023), 22 apr. (Adnkronos) - L'ambasciatore generale del ministero degli Esteri russo ha avvertito di unaagli"incontrollabile" e ha sottolineato la necessità che la Russia sviluppi il suo potenziale missilistico tattico. "In sostanza - ha scritto Grigory Mashkov sulla rivista del ministero degli Esteri russo Affari internazionali - stiamo assistendo a unaaglicondifficili da. Decine di miliardi di dollari vengono investiti nel miglioramento della tecnologia missilistica. Questo processo diventa incontrollabile". Mashkov ha anche affermato che "c'è un ovvio bisogno che la Russia sviluppi il suo potenziale missilistico tattico, per aumentare ulteriormente l'efficacia del suo uso e per ...