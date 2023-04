Ucraina | bombardamenti quotidiani vicino centrale Zaporizhzhia

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – Inei pressi dellanucleare disono. Li sentono chiaramente, ogni giorno da una settimana, i tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) che lavorano nell’impianto nucleare ucraino. Lo ha affermato l’agenzia attraverso un aggiornamento, aggiungendo che durante uno degli attacchi è stato detto agli esperti di cercare rifugio sul posto a causa dei “potenziali pericoli causati dalla continua attività militare nella regione”. “Ho visto chiare indicazioni di preparativi militari nell’area quando ho visitato lanucleare dipoco più di tre settimane fa. Da allora, i nostri esperti del sito hanno spesso riferito di aver sentito detonazioni, a volte suggerendo un intenso bombardamento non ...

nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono quotidiani. Li sentono ...ha anche affermato che sta continuando i suoi sforzi e negoziati sia con la Russia che con l'per ...Ma le forze di Mosca continuano isugli obiettivi in, mentre a Bakhmut, città nell'est del Paese, prosegue l'avanzata delle truppe russe tra combattimenti feroci che sembrano ...... Pavlo Kyrylenko ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registratiisolati ...d'accordo su adesione Kiev 'Tutti i membri della Nato hanno acconsentito all'adesione dell''. ...

Ucraina, ultime notizie. Aiea: «Bombardamenti quotidiani vicino a centrale di Zaporizhzhia» Il Sole 24 ORE

Non ci sono grandi momenti di ilarità, in Ucraina, ma a Kiev ora dicono: “Guarda Putin che si sombarda da solo!”. E ferisce i russi. Infatti sono saliti a tre i cittadini ignari .... Attivate difese aeree russe in Crimea. Dal porto spagnolo di Santander partono 6 Leopard per Kiev. Ucraina: Kiev, ieri russi hanno lanciato 45 attacchi in regione Kherson Ieri, 21 aprile, l'esercito ...