Ucraina | Aiea | ' bombardamenti quotidiani vicino a centrale Zaporizhzhia'

(Di sabato 22 aprile 2023) Kiev, 22 apr. (Adnkronos) - Inei pressi dellanucleare disono. Li sentono chiaramente, ogni giorno da una settimana, i tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) che lavorano nell'impianto nucleare ucraino. Lo ha affermato l'agenzia attraverso un aggiornamento, aggiungendo che durante uno degli attacchi è stato detto agli esperti di cercare rifugio sul posto a causa dei "potenziali pericoli causati dalla continua attività militare nella regione". “Ho visto chiare indicazioni di preparativi militari nell'area quando ho visitato lanucleare dipoco più di tre settimane fa. Da allora, i nostri esperti del sito hanno spesso riferito di aver sentito detonazioni, a volte suggerendo un intenso ...

FRONTI DI GUERRA - Rafael Grossi, direttore generale dell', lancia l'allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: 'I nostri esperti sul posto hanno ...di contatto per la Difesa dell', ho ...E' quanto riferisce la società energeticaEnergoatom su Telegram. 'Gli occupanti russi ...russe starebbero cercando di 'coprire rapidamente le loro tracce in modo che gli esperti dell'non ......le loro tracce in modo che gli esperti dell'non vedano' quanto accaduto. Intanto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, pensa a un 'luogo di pace' nel Mar Nero. 'L'- spiega ...

Ucraina: Aiea, 'bombardamenti quotidiani vicino a centrale ... Il Tirreno

Kiev, 22 apr. (Adnkronos) – I bombardamenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono quotidiani. Li sentono chiaramente, ogni giorno da una settimana, i tecnici dell’Agenzia internazion ...LIVETEXT Razboi în Ucraina, ziua 423 | Principalele informaii despre evoluia razboiului din Ucraina, declanat de Rusia ...