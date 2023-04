Ucraina | 470 bambini rimasti uccisi da inizio guerra | Medvedev | Londra si inabisserà per le armi russe

2023 - 04 - 22 11:29:08, sale ail bilancio di bambini uccisi in guerra e 947 i feriti Sonoi bambini ucraini rimasti uccisi e 949 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa, il ...22 apr 10:51bambini rimasti uccisi da inizio guerra Sonoi bambini ucraini rimasti uccisi ... precisando che lo scoppio è avvenuto nei quartieri settentrionali della città dell'..."L'deve poter difendere il proprio spazio aereo dai missili russi. Deve difendere le infrastrutture, i civili e anche le sue truppe al fronte. Il sistema più efficace è quello della difesa ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 423. "Tutti i membri della Nato hanno acconsentito all'adesione di Kiev". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ribadendo che il "posto ...Il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, ha affermato che il lampo visibile ieri in Ucraina e "anche in Bielorussia" è stato probabilmente causato da un meteorite. "Questo lampo è stato vist ...