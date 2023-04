Tuteliamo i nostri connazionali Tajani rassicura sull' evacuazione di 200 italiani

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) Un piano per evacuare dal Sudan circa 200è stato approntato dall'Esercito e dall'Aeronautica, in collaborazione con la Farnesina. Il trasferimento, a quanto si apprende, avverrà via Gibuti, dove sono già presenti un contingente e strutture militari italiane. L'organizzazione è affidata al Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo. «Faremo di tutto per tutelare la sicurezza dei. L'ambasciata è pienamente operativa, tutti glisono in contatto con la nostra ambasciata che è in grado di fornire anche viveri e acqua, e ha autonomia energetica ancora per parecchi giorni». Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando con i giornalisti a Pietrasanta (Lucca), in merito alla ...