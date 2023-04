Turista italiano morto a Petra in Giordania

AGI - Undi 30 anni è morto durante la visita al sito archeologico di Petra . La Farnesina conferma che l'ambasciata ad Amman è in contatto con la famiglia e che sta fornendo assistenza per le ...Unè morto ieri dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un ... Chi era ilmorto Il- di 30 anni, originario di Torino, che si trovava da solo in ...Unè morto ieri dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra, in Giordania. Lo hanno riferito i ...

Giordania, morto turista italiano: Caduto da un'altezza di 30 metri nel sito archeologico di Petra Fanpage.it

L'uomo è un 30enne di Torino che si è avventurato in un sentiero chiuso al passaggio. I soccorritori lo hanno portato in ospedale, ma era già morto. La Farnesina in contatto con la famiglia ...(LaPresse) – Un turista italiano è morto a Petra, in Giordania. L’ambasciata di Amman sta seguendo il caso ed è in contatto con i familiari della vittima La notizia data dai media locali, è stata conf ...