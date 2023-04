Per tanti, confemarsi in vetta al torneo in Germania risulta essere "una delusione" ma a tal proposito il neo tecnico Thomasha voluto dire la sua. Nella conferenza stampa a margine della gara ...torna poi sul fatto che in un grande club come il Bayern Monaco la vittoria di campionato ... " Dobbiamo ammettere a noi stessi che non dobbiamo vergognarci di questodi campionato. ...Ora non rimane che raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, la Bundesliga, dove Muller e compagni restano i favoriti per la vittoria del, addirittura l'undicesimo consecutivo. Thomas, ...

Tuchel: “Titolo Bundesliga troppo poco Triste darlo per scontato. Al Psg…” ItaSportPress

Il mister del Bayern Monaco ha parlato dell'importanza dell'eventuale titolo in Bundesliga ricordando anche come veniva vissuto lo stesso successo quando era al Psg.Il testa a testa di Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: come le due squadre arrivano al match di sabato 22 aprile ...