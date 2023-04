(Di sabato 22 aprile 2023) Nel mese contemporaneo all’epoca nella quale il giornalista in firma scrive questo articolo, ilitaliano vive una programmazione classica (ovvero i Gran Premi) di assoluta importanza e di prestigio ippico. Le righe che seguono sono dedicate al Gran Premio ““ – Edizioneche, svoltosi il 10 aprile u.s. all’ippodromo di Torino, ha regalato emozioni vibranti. Il Gran Premio ”” – Ed. 3023 Gruppo 1 sulla distanza di 1.600 Metri. In pista cavalli Trottatori Indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre. Dotazione economica di 154.000,00 €uro. Il binomio che ha prevalso Ad imporsi è stato Matthieu Abrivard in sulky al campionissimo Vivid Wise As. La prestazione vincente Il binomio che si è aggiudicato il Gran Premio “...

Poi commette il fallo di mano cheil rigore, ma Pereyra lo grazia. Smalling 6,5: imposta al piccolo, non ha un attaccante di riferimento da marcare e da dominare con l'assenza di Beto. ......grande trottatore italiano nell'ultimo lustro ad impreziosire l'Albo d'Oro del Gran Premio... perché ancora una volta il pubblico ha risposto con grande entusiasmo al richiamo dele del ...Ma in mezzo c'è tutto il meglio delmondiale, da Moni Maker a The Last Hurrah, da Ideal du ... Ma sono soprattutto felice di vedere unAzzurra da grandi firme. Per me che l'ho vissuto da ...

Trotto, G.P. “Costa Azzurra 2023”: spettacolo Il Corriere della Città

Mancava giusto il nome del più grande trottatore italiano nell'ultimo lustro ad impreziosire l'Albo d'Oro del Gran Premio Costa Azzurra, una storia che si ripete da 60 anni. Adesso c'è, perché Vivid W ...ROMA - Il trotto italiano lancia lunedì 10 aprile all'ippodromo di Torino una delle sue giornate storicamente più importanti. Va infatti in ...