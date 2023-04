(Di sabato 22 aprile 2023) SALERNO (ITALPRESS) – E' unada applausi quella che supera nettamente ilall'Arechi per 3-0, con gli uomini di Paulo Sousa che si avno così alla. La sfida viene indirizzata già nel primo tempo grazie alle reti di Pirola e Dia, con Coulibaly che mette la ciliegina sulla torta nella ripresa. I padroni di casa partono bene e al 9? passano in vantaggio. Candreva calcia un corner dalla destra, Gyomber fa da torre di testa per Pirola che, tutto solo, incorna da due passi battendo Consigli. In campo ci sono solo i campani e al 20? raddoppiano. Gyomber crossa dalla destra, Botheim lavora da sponda trovando Dia che anticipa Rogerio e supera al volo Consigli. Dall'altra parte, Laurientè è l'unico a provarci e al 24? va al tiro da fuori con la palla che esce non di molto alla sinistra di Ochoa. ...

Tris Salernitana al Sassuolo, salvezza più vicina

