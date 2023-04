TRENTOTTESIMA GIORNATA SERIE C | PORDENONE-ALBINOLEFFE | 21 CONVOCATI

...Monopoli - Gelbison Cilento Squadra in casa Monopoli Squadra avversaria Gelbison Cilento Il Monopoli ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte al match della...La partita Crotone - Giugliano del 23 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per ladel campionato di Lega Pro 2022/2023 CROTONE " Domenica 23 aprile , alle ore 17:30 allo Scida, andrà di scena la sfida tra Crotone e Giugliano , valevole per la...La partita Piacenza - Vicenza di sabato 22 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per ladel campionato di serie C, girone A PIACENZA - Sabato 22 aprile 2023 , alle ore 17:30, andrà in scena il match Piacenza - Vicenza , partita valida per la 38adel ...

Serie C su Sky: le partite live della 38^ giornata Sky Sport

Il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Audace Cerignola, valevole per la trentottesima ...ROMA. Ritorna in campo la Serie C con la trentottesima giornata della stagione 2022/23. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le ...