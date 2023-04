Trenitalia | da domenica 23 20 nuovi collegamenti nei giorni festivi | 15 000 posti in più

Da23 aprile, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, offrirà con il Regionale 20 nuovi collegamenti nei giorni festivi mettendo a disposizione 15.000 posti in più. I treni ...Il Regionale dimette a disposizione dei cittadini ben dieci treni straordinari per un totale di 10.500 ... I dieci treni regionali straordinari circoleranno23, martedì 25,...... organizza due treni straordinari di andata e ritorno nelle giornate di sabato 22 e23 aprile . Si sommano così all'offerta ordinaria del Regionale diper offrire ulteriori ...

Trenitalia, con regionale 20 neo collegamenti in giorni festivi Agenzia ANSA

Torna in Emilia Romagna Trekking col Treno, per andare alla scoperta di sentieri e percorsi poco noti sull'Appennino.Da domenica 23 aprile Trenitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, offrirà con il Regionale 20 nuovi collegamenti nei giorni festivi mettendo a disposizione 15.000 posti in più. (ANSA) ...