Treni cancellati | ecco come ottenere i rimborsi da Italo e Trenitalia

(Di sabato 22 aprile 2023) Da sapere sui . Tutte le informazioni utili da conoscere. Quando il treno che si era prenotato viene cancellato è un grosso guaio, in particolare se il viaggio era indispensabile e non rimandabile. Oltre al ritardo o alla mancata partenza, c’è anche la seccatura dei soldi spesi inutilmente. Per fortuna, ci sono i, un diritto imprescindibile dopo il disagio della cancellazione del treno. – DirettaNews.comAl di là dei casi più estremi,la cancellazione deiper un incidente ferroviario,quello accaduto nelle prime ore del 20 aprile, quando un treno merci è deragliato tra le stazioni di Firenze e Bologna, le società ferroviarie prevedono diversi casi di rimborso integrale del biglietto, senza trattenute. Scopriamo i casi in cui si puòil rimborso del biglietto del treno ...

, le alternative per andare da Nord a Sud (e viceversa): dai bus agli aerei Rimborso Trenitalia e Italo pero in ritardo, ecco il modulo da compliare 'I romani stanno ...Lo sciopero nazionale deiè iniziato prima delle trattative per il contratto collettivo. "... Germania, centinaia di voli sono statia causa degli scioperi La compagnia ferroviaria ...L'incidente non ha provocato feriti ma ha causato disagi in tutta Italia, con centinaia di, sia quelli dell'Alta velocità sia quelli che utilizzano le linee ordinarie e regionali,e ...

Deraglia carro merci: treni cancellati e ritardi fino a tre ore Today.it

Dopo il delirio di giovedì, quella di ieri è stata una giornata più "normale" sui binari. Da ieri mattina è stata riattivata la circolazione dei treni regionali, anche se a causa dei lavori ancora in ...Trenitalia guarda al turismo, aumentando di 10.500 posti i treni tra Roma e le mete di mare. In tal senso, saranno almeno quattro treni in più sulle linee Roma-Civitavecchia, Roma-Nettuno e quello Rom ...