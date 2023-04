Travaglio su Nove | “La prima conferenza stampa della Schlein? Una supercazzola per tenere buoni sia dirigenti che gli iscritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) “La? Unapersiache gli”. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato il discorso tenuto dalla segretaria del Pd davanti ai giornalisti su molti temi, dal termovalorizzatore di Roma, al terzo mandato di De Luca. “Lei è stata eletta segretario del partito contro il partito. Il partito e i suoiavevano scelto Bonaccini. Poi loro hanno questa regola, secondo me bizzarra, per cui il segretario del partito non lo scelgono gli...