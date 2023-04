Tragedia a Napoli | bimba di 4 anni investita da un' auto muore sul colpo

(Di sabato 22 aprile 2023) L'intervento dei soccorritori è stato rapido, ma purtroppo per la piccola Auroratano non c'era più nulla da fare

Tragedia a Napoli: bimba di 4 anni investita da un'auto muore sul ... ilGiornale.it

L'intervento dei soccorritori è stato rapido, ma purtroppo per la piccola Aurora Napolitano non c'era più nulla da fare ...Tragico destino per una bambina di soli 4 anni morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un’auto. La piccola è deceduta sul colpo. Accorsi sul posto i Carabinieri dell ...