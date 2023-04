Traffico Roma del 22-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularesostenuto tra Ardeatina e Tuscolana su entrambe le carreggiate si rallenta maggiormente in esterna tra salario e Flaminia sono aumentati gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est Provenendo dalla gara è trafficata anche la tangenziale est e in particolare tra lo svincolo dellaTeramo e via dei Campi Sportivi in direzione stadio ricordiamo alle 18 l’inizio di Lazio all’Olimpico l’anticipo del Sabato del campionato di Serie A al Nomentano possibili rallentamenti per un incidente in piazza della Croce Rossa in direzione Porta Pia perlavori siamo ora sulla Cassia bis ulteriori disagi per chi viaggia tra via della Giustiniana il verso la capitale auto in fila ...