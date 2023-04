Traffico Roma del 22-04-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 22 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... incentivando l'uso delle biciclette e contribuendo così a ridurre ilveicolare con ... si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e, che in Liguria si ...Un costo monstre che deriva dall'inquinamento dell'aria causato dalstradale, aereo e ... In Italia la palma spetta acon più di 4 miliardi, seguita da Milano con 3 miliardi e mezzo. E ..." I finanzieri del Comando Provinciale die la Polizia di Stato, con l'ausilio di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno ...è stato arrestato per l'ipotesi di reato di...

Ambientalisti a Roma, nuovo raid al Colosseo: caos traffico per il sit-in. E 4 vanno a processo per aver imbra ilmessaggero.it

Il Festival parte dalla capitale con due incontri sulle città sostenibili e un appuntamento al tempio di Venere con scienziati e giovani leader del ...L’amministrazione comunale ci ripensa e riattiva i semafori di via Roma che regolano l’incrocio con corso Vittorio Emanuele. Erano stati messi in modalità lampeggiante da lunedì scorso per rendere più ...