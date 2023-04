Traffico Roma del 22-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare In questo primo pomeriggio sulle Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 troppi viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est e in questo sabato 22 aprile due le manifestazioni previste nella capitale dalle 15:30 alle 21 per ricordare il rastrellamento del Quadraro è in programma un corteo da Piazza Cinecittà a via asconio Pediano alle 14 un’altra manifestazione prevista sempre con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni fino alle 25.000 ai manifestanti previsti e deviate molte linee bus della zona da oggi nuovi interventi di manutenzione per le alberature comportano il transito tramite Samsung alternato su via Cassia tra via Oriolono e via Giovanni Fabbroni Per lo stesso motivo prudenza divieto di ...