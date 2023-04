Traffico Roma del 22-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta lentamente tornando alla normalità la situazione delDopo una mattinata caratterizzata da diversi problemi sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code in carreggiata interna dalla Nomentana fino al bivio con laL’Aquila è ancora in interna cosa tratti a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dal bivio con laFiumicino sino al bivio con laNapoli abbiamo ancora una menti sull’autosole perintenso tra l’uscita perEst Valmontone in direzione quindi di Napoli bravi code ora sulla diramazioneSud sempre verso Napoli in tangenziale attenzione incolonnamenti dalla ...