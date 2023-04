Traffico Roma del 22-04-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 22 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

leggi anche Supermercati aperti o chiusi il 25 aprile 2022 a, Milano e nelle altre cittàda bollino rosso Sarà un ponte del 25 aprile da bollino rosso anche sulle autostrade italiane. ...I finanzieri del Comando Provinciale die la Polizia di Stato , con l'ausilio di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli , ... è stato arrestato per l'ipotesi di reato didi ...- I finanzieri del Comando Provinciale die la Polizia di Stato, con l'ausilio di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno ...è stato arrestato per l'ipotesi di reato di...

Ambientalisti a Roma, nuovo raid al Colosseo: caos traffico per il sit-in. E 4 vanno a processo per aver imbra ilmessaggero.it

UDINE - Traffico ad ostacoli in città nei giorni dell'Adunata alpina, quando gli udinesi e le udinesi dovranno fare i conti non solo con l'impagabile entusiasmo delle Penne nere, ...(LaPresse) I finanzieri del Comando provinciale di Roma e la polizia di Stato, in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle dogane e ...