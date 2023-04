Traffico Roma del 22-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi risolto rimosso l’incidente già segnalato sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana allo svincolo di Castel dei ceveri in direzione di Viterbo Abbiamo comunquemolto intenso con possibili rallentamenti dal raccordo fino a Formello incolonnamenti sulla via Cassia da via dei Due Ponti fino a via della Giustiniana e da qui fino alla storta la causa ilmolto molto intenso per lo stesso motivo sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code in carreggiata interna tra la cassa e il vivo con laFirenze da qui fino allo svincolo Nomentana è ancora in carreggiata interna ancora tratti a partire dalla rustica Sino all’uscita Ardeatina è sempre in interna cosa tratti dallo svincolo Pontina Eur fino al bivio con ...