Traffico Roma del 22-04-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 22 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non ci sono grosse novità Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viene a cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare Autosole da registrare un incidente avvenuto tra Fianononord all’uscita di Guidonia Montecelio ci sono cose per oltre 5 km in direzione di Napoli sulla Cassia bis Veientana abbiamo code tra via della Giustiniana lo svincolo di Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo giornata caratterizzata da partenza e spostamenti a medio-lungo raggio a causa di quanti approfitteranno del Lungo Ponte legato alla festa della Liberazione previsto quindi un aumento dellungo le grandi direttrici che attraversano il territorio laziale manifestazione con corteo oggi pomeriggio da Piazzale Ostiense a San Giovanni ...

...die saranno interessate dai lavori: via della statale di Cesano, viale di Baccanello, via Tiberina, la Cassia e la Sacrofanese. Idem per via Santa Maria di Galeria. Spingere poi il...Un modo per disfare i ghetti delle aree dormitorio, evitare le ore perse nell'anno, ridurre le emissioni di gas. Sarà anche lui a, la sera del 5 giugno al Colosseo. O meglio al Tempio ......diverse prove - spettacolo lungo il Circuito cittadino che verrà parzialmente chiuso al. ...aperta al pubblico dalle ore 15.30 una Mostra commemorativa presso la sede della Banda in Via61 ...

Almeno cinquecento metri al giorno da riasfaltare. Escavatrici e rulli in azione soltanto di notte. Un monitoraggio continuo da parte di Comune, Città Metropolitana e Anas per rispettare ...Mattinata di passione, quella di ieri, per gli automobilisti saronnesi alle prese con lunghe code e rallentamenti nella zona sud della città in tutte le direzioni. Punto focale del blocco il cavalcavi ...