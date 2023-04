Tra Meloni e italiani è ancora luna di miele I dati di Pagnoncelli | panico a sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) Fratelli d'Italia che arretra mentre cresce la fiducia nella premier Giorgia, il Pd che supera il 20 per cento, Lega e Forza Italia appaiati in virtù del balzo del partito di Silvio Berlusconi. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevante del sondaggio Ipso pubblicato sabato 22 aprile dal Corriere della sera. A snocciolare numeri e considerazioni è Nandoche si chiede se ladidel governo di centrodestra con glisia finita o meno. "A giudicare dal sondaggio odierno non si direbbe, dato che rispetto a marzo il gradimento per l'operato del governo fa segnare l'aumento di un punto (oggi il 44% si esprime positivamente sull'esecutivo) e quello della premier di due punti (46% di valutazioni positive) portando l'indice di gradimento (calcolato escludendo coloro che ...